Inês vive com dez cabras e três ovelhas dentro de casa: “As cabras são as minhas melhores amigas”

Há 3h e 14min

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Inês, uma jovem psicóloga que decidiu transformar um sonho de infância em realidade. Em Cinfães, a chegada da cabra Margarida marcou o início de uma aventura que hoje já conta com mais de 20 animais. Entre cuidados, desafios e muito amor, Inês e o namorado Tiago encontraram nesta quinta um verdadeiro propósito de vida, onde cada animal preenche o dia a dia — e o coração — do casal.