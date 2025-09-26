Influencer recorda o dia do seu casamento: «Ter os nossos filhos a ver o nosso casamento foi algo que nos tocou muito»

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», recebemos a Ana Balsemão e o Tomás Castro, um casal que acaba de celebrar o seu casamento. Conheceram-se no Chile, viveram momentos marcantes na Austrália e, ainda muito novos, ficaram noivos. Pouco depois, a vida trouxe-lhes uma surpresa: a chegada da primeira filha, que adiou o casamento, mas nunca o sonho. Este mês, finalmente, Ana subiu ao altar e Tomás, acompanhado pelos filhos Benedita e Lourenço, esperou-a, emocionado. Entre lágrimas, gargalhadas e muitos abraços, o dia transformou-se num retrato perfeito da história que continuam a escrever juntos.