Influencer recorda o dia do seu casamento: «Ter os nossos filhos a ver o nosso casamento foi algo que nos tocou muito»

Há 2h e 47min
Influencer recorda o dia do seu casamento: «Ter os nossos filhos a ver o nosso casamento foi algo que nos tocou muito» - TVI

No «Dois às 10», recebemos a Ana Balsemão e o Tomás Castro, um casal que acaba de celebrar o seu casamento. Conheceram-se no Chile, viveram momentos marcantes na Austrália e, ainda muito novos, ficaram noivos. Pouco depois, a vida trouxe-lhes uma surpresa: a chegada da primeira filha, que adiou o casamento, mas nunca o sonho. Este mês, finalmente, Ana subiu ao altar e Tomás, acompanhado pelos filhos Benedita e Lourenço, esperou-a, emocionado. Entre lágrimas, gargalhadas e muitos abraços, o dia transformou-se num retrato perfeito da história que continuam a escrever juntos.

Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”

V+ TVI
Ontem às 09:33
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Novelas
Há 2h e 17min
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora

V+ TVI
Ontem às 12:57
Viktor Gyökeres 'ignora' Inês Aguiar na gala da Bola de Ouro

V+ TVI
24 set, 16:35
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story
Há 1h e 2min
01:33

Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si

Secret Story
Ontem às 23:17
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

Novelas
Há 2h e 35min

Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

Dois às 10
Há 39 min

«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem

V+ TVI
Há 2h e 4min

Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Secret Story
Há 2h e 54min

Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 25 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário

Jornal Nacional
Ontem às 21:59

A Fazenda: Daniela torna-se dona de metade da fazenda e tem exigências

A Fazenda
Ontem às 22:15

Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo

Dois às 10
Há 6 min

«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome

Dois às 10
Há 20 min

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

Dois às 10
Há 21 min

Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»

Dois às 10
Há 59 min

Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»

Dois às 10
Há 1h e 1min

Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»

Dois às 10
Há 1h e 9min
Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

Novelas
Ontem às 08:55

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

Novelas
Ontem às 09:56

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Novelas
Ontem às 14:33

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Novelas
Ontem às 15:58

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Novelas
Ontem às 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

Novelas
Ontem às 10:24