Insólito! Duas idosas de 81 anos foram detidas por atearem 11 incêndios: «Foi um choque para a população»

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», comentamos o caso insólito de duas idosas de 81 anos detidas por alegadamente atearem 11 incêndios. A história, que surpreende e deixa incrédulos, suscitou debates sobre os motivos e as circunstâncias que levaram estas mulheres a cometer atos tão graves. No programa, comentadores analisaram o caso, abordando desde questões de segurança até ao impacto psicológico, numa conversa marcada pelo choque, curiosidade e reflexão.