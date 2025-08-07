Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», recordamos um dos momentos mais insólitos do programa, quando Élvio Santiago, em direto, se esqueceu de cantar, deixando Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz visivelmente sem reação. A inesperada falha do cantor provocou expressões de surpresa nos apresentadores, que rapidamente tentaram recuperar o momento, transformando-o numa sequência divertida e inesquecível.