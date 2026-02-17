Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Instrutor Andrade faz confidencia sobre a “1.ª Companhia”: “Estávamos bastante nervosos”

Há 2h e 3min
Instrutor Andrade faz confidencia sobre a “1.ª Companhia”: “Estávamos bastante nervosos” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos o instrutor-chefe Rodrigo Joaquim e o instrutor Paulo Andrade, numa altura em que a 1.ª Companhia entra na reta final. Se já ficámos a conhecer melhor o instrutor Marques, está agora na hora de descobrir quem são e o que pensam os restantes protagonistas desta experiência exigente. Em estúdio, vamos falar sobre o percurso de ambos, os maiores desafios desta missão e o que ainda podemos esperar desta fase decisiva.

Mais Vistos

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

1ª Companhia
Ontem às 21:33
1

Companhia especial e cenários de cortar a respiração: As imagens da viagem de Francisco Monteiro

1ª Companhia
Ontem às 21:25
2

Custa vários milhares de euros e só há cinco no país inteiro. Catarina Miranda mostra nova aquisição de luxo

1ª Companhia
Ontem às 17:58
3

Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 1h e 21min
4

Catarina Miranda compra mala de luxo

1ª Companhia
Ontem às 17:23
5

Instrutor Joaquim

Dois às 10
Há 3h e 33min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Todos falam deste momento: Abraço entre Instrutor Marques e Filipe Delgado já ultrapassa 1 milhão de visualizações

1ª Companhia
Ontem às 12:38

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Há 2h e 36min

Aos 73 anos, atriz da TVI celebra nascimento da primeira neta. E já sabemos o nome da bebé

Dois às 10
Há 2h e 26min

Com o bom tempo a chegar, Cristina Ferreira surpreende com look arriscado

1ª Companhia
Ontem às 18:56

«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 14:47

“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

Novelas
Ontem às 16:39

TVI PLAYER

Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”

Dois às 10
Há 1h e 51min

Amor à Prova: Cris ameaça reclamar os seus direitos de pai

Amor à Prova
Ontem às 22:30

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

CNN Fim de Tarde
Ontem às 21:15

Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado

Dois às 10
Há 1h e 50min

Terra Forte: Vivi e Armando cedem ao romance e beijam-se

Terra Forte
Ontem às 23:05

Poucos imaginam a profissão dos filhos do instrutor Andrade

Dois às 10
Há 1h e 58min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Homem mata o filho de 3 anos para não pagar pensão de alimentos à ex-mulher

Dois às 10
Há 10 min

Guilherme, de nove anos, quer concretizar três sonhos antes da cirurgia que pode pôr a sua vida em risco

Dois às 10
Há 49 min

Guilherme tem nove anos e vai arriscar a vida numa cirurgia

Dois às 10
Há 1h e 5min

Guilherme, de nove anos, emociona com testemunho: “A esclerose não me deixa jogar à bola”

Dois às 10
Há 1h e 5min

Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual

Dois às 10
Há 1h e 16min

Cristina Ferreira recorda comentários: "Ser a saloia era uma coisa que me orgulhava"

Dois às 10
Há 1h e 18min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
Há 1h e 22min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Há 2h e 36min

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Novelas
Há 17 min

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

Novelas
Ontem às 16:55

«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

Novelas
Ontem às 16:24

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Novelas
Há 3h e 43min