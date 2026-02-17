Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado

Há 2h e 0min

No “Dois às 10”, recebemos o instrutor-chefe Rodrigo Joaquim e o instrutor Paulo Andrade, numa altura em que a 1.ª Companhia entra na reta final. Se já ficámos a conhecer melhor o instrutor Marques, está agora na hora de descobrir quem são e o que pensam os restantes protagonistas desta experiência exigente. Em estúdio, vamos falar sobre o percurso de ambos, os maiores desafios desta missão e o que ainda podemos esperar desta fase decisiva.