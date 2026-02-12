Instrutor Marques sobre Filipe Delgado: “É autêntico, é muito genuíno, ele não faz qualquer tipo de papel”

Há 25 min

No “Dois às 10”, recebemos Bruno Marques, um dos instrutores da “1.ª Companhia”. Antigo militar durante sete anos, traz consigo a disciplina, a exigência e o espírito de missão que marcaram o seu percurso nas Forças Armadas e que hoje aplica no desafio televisivo que tem conquistado os portugueses. Sentado no cadeirão rosa, Bruno abre o coração sobre a experiência na “1.ª Companhia”, os ensinamentos que o Exército lhe deixou e a forma como esses valores continuam a orientar a sua vida pessoal e profissional.