Iran Costa recorda instantes após o enfarte: «Tudo levava a que eu não voltasse»

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», Iran Costa partilha pela primeira vez tudo o que viveu após sofrer um enfarte no passado dia 13 de setembro. Numa conversa emotiva, o cantor recorda os momentos de maior aflição, revela como descobriu que algo não estava bem e fala do impacto que este susto teve na sua vida. Entre confidências e agradecimentos, Iran deixa ainda uma mensagem de força e esperança a quem passa por situações semelhantes.