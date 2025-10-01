Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Isabel Galriça Neto: A médica que passou a paciente oncológica – Veja a conversa completa

Há 58 min
Isabel Galriça Neto: A médica que passou a paciente oncológica

No «Dois às 10», recebemos Isabel Galriço Neto, uma referência incontornável na área dos Cuidados Continuados e Paliativos em Portugal. Outubro é um mês de consciencialização: assinala-se o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e é também o mês rosa, dedicado à prevenção do cancro da mama. A médica, conhecida pela sua postura prática e frontal, partilha connosco uma história de enorme coragem. No início do ano passado, Isabel deixou o papel de profissional de saúde para se tornar paciente, ao receber o diagnóstico de cancro da mama no próprio hospital onde trabalhava.

