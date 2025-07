Isaltino Morais como nunca o viu! Presidente prepara uma receita da sua autoria, em direto

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», É conhecido por todos como o político da obra feita. Anda nisto há muitos anos e muitas são as histórias boas e más que pontuam o percurso deste homem. Falamos de Isaltino Morais, o atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Se por muitos é conhecido como “bandido” para outros é um homem justo e preocupado com a população! Acima de tudo está com a gente de Oeiras e agora também nas redes onde é uma ESTRELA. Há menos de uma semana alcançou os 70 mil seguidores e assinalou o marco com um vídeo divertido, como de resto são todos os seus vídeos… Será que para além de político estamos também diante de um futuro influencer?