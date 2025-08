Isto é tudo o que ainda não se sabia sobre o quarto casamento da estilista Fátima Lopes — Veja a conversa completa

Há 37 min

No «Dois às 10», Fátima Lopes revelou todos os detalhes do seu quarto casamento, que teve lugar a 31 de maio, na Madeira — a sua terra natal. Foi a primeira vez que a estilista disse o «sim» na ilha, num cenário que descreveu como «quase de filme». Em conversa descontraída e emotiva, Fátima partilhou que o dia foi «perfeito» e cheio de significado.

A criadora de moda desenhou os seus próprios vestidos de noiva e surpreendeu ao usar dois modelos distintos durante o casamento, ambos criados especialmente para este momento tão especial. Ao todo, desenvolveu sete vestidos únicos inspirados nesta nova fase da sua vida.

Já na lua de mel, Fátima e o marido, José Esteves Marcos, rumaram a Veneza, Itália, onde desfrutaram de dias de romance e descanso. «Foi espetacular, Veneza é muito romântica», confidenciou. Sentada no cadeirão rosa do programa, a estilista falou com o coração e deixou todos emocionados com a beleza da sua história de amor.