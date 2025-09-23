Ivan participou no programa da TVI que testou a forma como as pessoas enfrentam o preconceito contra alguém com trissomia 21

Há 1h e 1min

No «Dois às 10», recebemos Ivan, que foi protagonista ontem do programa nas «Nas Costas dos Outros», onde se mostraram as reações das pessoas ao verem alguém com trissomia 21 a ser humilhado. Com 29 anos, Ivan participou nas cenas com coragem e autenticidade. Durante a conversa no programa das manhãs, conhecemos melhor a sua história e a relação próxima que mantém com o pai, António, que partilhou também a experiência de ver o filho crescer enfrentando preconceitos e momentos de superação.