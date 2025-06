Jair Pereira: Tentativa de pôr termo à vida após matar «ex»?

Há 3h e 41min

No «Dois às 10», o caso de Jair Pereira, suspeito de matar Conceição em Oliveira do Bairro, ganha contornos dramáticos. Após 20 dias de fuga, Jair foi detido e levado para a prisão, mas a sua entrada não foi isenta de surpresas. «Tinha um frasco com restos de pesticida na mochila», revelando uma tentativa de suicídio premeditada. Apesar de negar ter ingerido a substância, o seu estado físico denunciava o contrário: «o corpo de Jair apresentava várias borbulhas e o homem estava sem energia». A situação agrava-se quando é confirmada a ingestão da substância venenosa, numa tentativa desesperada de tirar a própria vida, tal como prometido a amigos e familiares. Acompanhe todos os detalhes deste caso chocante e descubra o que levou Jair a este ato extremo. Saiba mais em TVI Player