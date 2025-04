Jéssica Athayde operada de urgência: «Podia ter morrido»

Há 2h e 23min

No «Dois às 10», Jéssica Athayde recorda um acidente de carro que a levou a uma cirurgia de urgência. A atriz, conhecida pela sua sinceridade, partilhou um episódio dramático e, ao mesmo tempo, hilariante da sua vida. Antes da estreia de uma peça de teatro, Jéssica sofreu um acidente grave: «Antes da estreia, levei com um caminhão de esquerda». O impacto foi tão forte que uma das suas próteses mamárias de silicone se deslocou. «Uma maminha saiu-me do sítio», contou, descrevendo o momento com um misto de humor e preocupação. O acidente aconteceu num cruzamento, onde Jéssica destruiu o carro que tinha acabado de começar a patrocinar. A situação exigiu uma intervenção cirúrgica imediata, obrigando-a a interromper os ensaios e a regressar a Lisboa. «E eu tive que voltar para Lisboa a ser operada, fiz a estreia e tive que ser substituída», explicou. A atriz revelou que, apesar do tom cómico, o incidente foi perigoso e podia ter tido consequências mais graves: «É perigoso e podia ter morrido». A prótese deslocou-se de tal forma que a situação se tornou uma emergência médica. Jéssica explicou que, por serem de silicone, as próteses podem virar ao contrário e ficar como uma pedra, necessitando de correção cirúrgica.