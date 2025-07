Jéssica Galhofas explica as razões do fim da relação com Francisco Vale

Há 47 min

No «Dois às 10», Jéssica Galhofas falou abertamente sobre o fim da sua relação com Francisco Vale, que conheceu na casa do «Big Brother» e com quem manteve um romance que terminou em março deste ano. A jovem futebolista profissional partilhou como tem sido a sua vida desde então, revelando que está a viver uma nova fase em Esposende. Apesar da separação, Jéssica afirmou que continua focada nos seus objetivos e projetos pessoais, mantendo-se firme no seu percurso. Depois de uma experiência marcante no reality show, onde participou pela segunda vez após uma tentativa anterior, sublinha que não permite que as mudanças a desviem do seu caminho.