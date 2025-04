Joana Diniz fala sobre fé e afirma: «Eu acho que este é o meu ano!»

Há 2h e 37min

No «Dois às 10», Joana Diniz partilhou a onda de amor que recebeu após a sua participação no reality show, atribuindo-a ao seu amadurecimento e crescimento pessoal. «Eu nunca saí de um programa a receber tanto e tanto amor», confessa, sublinhando a importância deste carinho do público. A fé surge como um pilar fundamental na sua vida, um ponto de apoio constante. Joana reitera a importância de acreditar que um dia melhor virá, mesmo nos momentos mais desafiadores. O apoio familiar, especialmente da mãe, é outro alicerce essencial. Acredita que fazer o bem sempre prevalece e é recompensado, uma filosofia que guia as suas ações. Joana inspira muitas pessoas com a sua dedicação ao trabalho, à família e à filha Valentina. Equilibra a vida profissional com a maternidade, dedicando tempo à filha para que esta seja uma criança feliz. A fé, o trabalho e a família são os pilares que sustentam a vida de Joana Diniz, transmitindo uma mensagem de esperança e resiliência. Saiba mais em TVI Player