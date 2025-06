Joana Gonçalves afirma: «O cancro tirou-me um ano de vida!»

Há 54 min

No «Dois às 10», Joana partilhou a sua experiência com o cancro da mama, incluindo o tratamento e os efeitos secundários. Joana escreveu um livro sobre a sua experiência com o cancro, descrevendo-o como algo que não lhe trouxe nada de bom. Joana discutiu a sua visão sobre o cancro e como o cancro impactou a sua vida, «tirando-lhe um ano de felicidade». Joana falou sobre o apoio do seu namorado, Luís, durante o tratamento do cancro, e a sua decisão de partilhar a sua experiência publicamente. Joana descreve o apoio que recebeu de outras mulheres que estavam a passar pelo mesmo, e o apoio contínuo do seu namorado, Luís. Joana reflete sobre a sua relação com o namorado durante a quimioterapia, descrevendo-a como segura e forte. Joana recorda que, após a oitava sessão de quimioterapia, começou a enfrentar «complicações chatas e difíceis», incluindo uma hepatite tóxica devido à imunoterapia. Saiba mais em TVI Player