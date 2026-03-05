Joana lança alerta. Filho, que está com pai, terá mandado mensagens de socorro

Há 1h e 26min

No “Dois às 10”, Joana partilha uma história comovente de luta e resistência. Após cerca de duas décadas de casamento, os últimos anos transformaram-se num verdadeiro pesadelo, marcados por alegadas agressões físicas e verbais do ex-companheiro. A situação terá agravado-se quando Joana suspeitou de uma relação amorosa entre o marido e a própria mãe, culminando no momento em que o filho menor do casal foi levado sem o seu consentimento. Hoje, Joana enfrenta sozinha o desafio de reconstruir a sua vida e lutar para recuperar a guarda do filho.