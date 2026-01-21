Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”

Há 24 min
Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Joana, que durante muitos anos foi alvo de discriminação e preconceito por ter nascido com uma deficiência que a própria apelidou, em tom provocador, de “defeito de fabrico”. Hoje, recusa viver refém dessa condição e apresenta-se como um verdadeiro exemplo de superação: encontrou o amor, concluiu a sua licenciatura e realizou o sonho de ser mãe de uma menina.

