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Joana recorda abusos por parte do pai: «A minha tia assistiu e nada fez»

Hoje às 12:12
Joana recorda abusos por parte do pai: «A minha tia assistiu e nada fez» - TVI

No «Dois às 10», Joana, terapeuta, recordou os abusos que sofreu já em casa da tia paterna, para onde tinha fugido com a irmã mais nova na tentativa de escapar à violência do pai, acusando a tia de ter assistido sem nunca intervir. Joana explica que, quando pensava ter deixado o pesadelo atrás de si, voltou a sofrer maus-tratos, ficando ainda proibida de ter qualquer contacto com os pais. A situação só terminou quando, aos 17 anos, fugiu de casa da tia para Lisboa e escreveu uma carta ao Tribunal de Menores a denunciar a situação, o que levou à retirada dos irmãos e ao regresso destes para junto da mãe, já recuperada do consumo de drogas.
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