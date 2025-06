Joana revela o conselho de Herman José: «Não digas já aos teus pais»

Há 50 min

No «Dois às 10», Joana recordou o conselho de Herman José sobre como lidar com o diagnóstico de cancro. Herman sugeriu que Joana não contasse logo aos pais, mas sim que esperasse para ter o diagnóstico completo e, mais importante, que lhes desse uma função no processo. «Eles têm que se sentir úteis no processo, para conseguirem gerir isto, principalmente a tua mãe», explicou Joana, relembrando as palavras de Herman. Seguindo o conselho do amigo, Joana esperou duas semanas até revelar o diagnóstico aos pais, preparando-os e dando-lhes tarefas para facilitar a aceitação da situação. No entanto, o momento da revelação foi particularmente difícil, com a mãe de Joana a desmaiar ao saber da notícia. Saiba mais em TVI Player