Joana sobre o cancro: «Tive dois momentos em que pensei na morte»

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», Joana partilhou a sua experiência com o cancro da mama, abordando o tratamento e o impacto emocional. Joana mencionou o apoio de amigos como Rubinho e Raquel Tavares durante este período desafiador. A experiência de Joana com o cancro levou-a a escrever um livro sobre o tema, onde descreve o cancro como algo que «não lhe trouxe nada de bom». Joana contrastou a sua visão sobre o cancro com a de Joana Cruz, destacando como a doença impactou a sua vida, «tirando-lhe um ano de felicidade». O apoio do seu namorado, Luís, foi fundamental durante o tratamento, e Joana decidiu partilhar a sua experiência publicamente. Joana descreve o apoio que recebeu de outras mulheres que estavam a passar pelo mesmo, e o apoio contínuo do seu namorado, Luís. Joana refletiu sobre a sua relação com o namorado durante a quimioterapia, descrevendo-a como segura e forte.