Há 2h e 13min

No «Dois às 10», cresceu numa família tradicional. Ser toureiro foi quase uma inevitabilidade. Seguiu as pisadas do pai e hoje é um dos nomes mais importantes desta arte. Ultimamente o cavaleiro tauromáquico tem visto o seu nome nas capas de revistas por causa dos namoros. O último assumiu-o em direto para Portugal com Luíza Abreu!