Há 1h e 34min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira anuncia que no próximo programa Sara Sousa Pinto vai falar da sua gravidez. A jornalista da TVI vive uma imensa felicidade com a chegada do primeiro filho. Sara Sousa Pinto foi obrigada a fazer uma pausa na televisão em 2022 devido a um grave problema de saúde.