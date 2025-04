José Castelo Branco comemora reviravolta no processo judicial

Há 1h e 58min

No «Dois às 10», José Castelo Branco e as suas questões legais nos Estados Unidos é tema de conversa. Cinha Jardim partilha detalhes sobre um vídeo onde Castelo Branco celebra com amigos e o seu advogado, após uma decisão judicial favorável. «Vou para lá viver», terá dito Castelo Branco, demonstrando alívio e satisfação. No entanto, a discussão aprofunda-se nas complexidades do caso, com Gonçalo Quinaz a esclarecer que, apesar da decisão favorável, o direito de Castelo Branco de residir permanentemente na casa permanece incerto. «Pode ir à casa, pode entrar na casa, com isto não quer dizer que tenha o direito de voltar a viver nela», explica Gonçalo Quinaz, lançando dúvidas sobre a verdadeira extensão da vitória judicial. A conversa explora as potenciais implicações futuras, especialmente no que diz respeito à saúde de Betty e ao seu eventual regresso a casa, bem como os direitos de Zé em caso de falecimento de Betty, explorando as nuances legais do contrato de arrendamento. Saiba mais em TVI Player