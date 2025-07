Hoje às 12:40

No «Dois às 10», abordamos um caso chocante que abalou a opinião pública: um jovem é acusado de ter tirado a vida ao próprio pai, decapitando-o e, num ato perturbador, partilhando o vídeo do crime na plataforma YouTube. Analisamos os contornos desta tragédia familiar com especialistas em comportamento criminal, tentando perceber o que poderá ter levado a este desfecho trágico e brutal. Perguntar ao ChatGPT