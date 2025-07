Jovem torna-se viral nas redes sociais com dicas para poupar dinheiro

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», descubra como poupar nas férias de verão. Recebemos a visita de Gabriel Ferreira, um jovem mágico que alia truques de ilusionismo a dicas de finanças pessoais. Com talento reconhecido — foi destacado pela revista «Forbes» como um dos jovens mais promissores —, promete ensinar-nos a fazer o dinheiro render mais nesta época de gastos. Prepare-se para aprender com quem sabe, de forma divertida e surpreendente.