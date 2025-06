Julho será generoso com este signo: vem aí dinheiro!

Há 1h e 40min

No «Dois às 10», recebemos Joana Dias para nos revelar o que os astros reservam para o mês de julho — e há um signo que vai estar especialmente em destaque! Prepare-se, Caranguejo, porque julho promete ser generoso nas finanças: há boas notícias a caminho com entradas inesperadas de dinheiro! Mas atenção, casais de Caranguejo — evitem conversas delicadas sobre finanças para não entrarem em desentendimentos.

Leão, para os solteiros, este pode ser o mês do amor… se forem diplomáticos e pacientes. Já na saúde, julho será intenso — cuidem de vocês!

Virgem, foco total no trabalho: quem cumprir tudo à risca pode esperar um aumento no final do mês. Mas cuidado, ao valorizar o que mais gosta, poderá enfrentar reações inesperadas de quem o rodeia.