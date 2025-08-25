O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar

Há 2h e 25min
Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar - TVI

No «Dois às 10», Kina explicou por que nunca se sentiu sozinha durante a sua participação no Big Brother Verão. A estilista portuguesa contou que, sempre que falava para as câmaras, tinha a sensação de estar a conversar diretamente com os telespectadores, o que a fez sentir acompanhada e apoiada em todos os momentos dentro da casa.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.

Mais Vistos

Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos

V+ TVI
Há 3h e 44min
1

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Big Brother
Hoje às 00:38
2

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

Big Brother
5 jul, 11:31
3

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Hoje às 00:21
4

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Big Brother
20 jul, 22:36
5
06:27

Concorrentes acordam na nova casa, mas com cara de poucos amigos. Eis as primeiras imagens do Ninho de Verão

Big Brother
Hoje às 10:09
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Big Brother
Hoje às 10:28

Uau! Kátia Aveiro perdeu mais de 30 kg e as diferenças vão deixá-lo de queixo caído

Big Brother
Há 3h e 2min

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

Dois às 10
Há 3h e 13min

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos. E nós mostramos o pedido e o anel

Big Brother
Há 2h e 31min

«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil

V+ TVI
Há 2h e 34min

Rita Pereira em partilha com o filho: «Juro que achei que ia ser um passeio tranquilinho»

Novelas
Hoje às 10:30

TVI PLAYER

Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades

Big Brother
Hoje às 10:10

Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso

Big Brother
Há 2h e 26min

Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother

Big Brother
Hoje às 00:06

Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar

Big Brother
Hoje às 00:13

«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão

Dois às 10
Há 3h e 4min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento

Dois às 10
Há 1h e 22min

Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão

Dois às 10
Há 2h e 2min

Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres

Dois às 10
Há 2h e 6min

Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»

Dois às 10
Há 2h e 8min

Kina abre o coração sobre envelhecer: «Não me revejo, não pareço eu»

Dois às 10
Há 2h e 12min

Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar

Dois às 10
Há 2h e 25min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN