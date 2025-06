LAM: a doença incurável que pode estar a ignorar sem se aperceber

Há 37 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mariana Lopes, uma jovem que sempre sonhou em ser enfermeira. Durante o 2.º ano do curso, foi diagnosticada com LAM, uma doença pulmonar rara incurável, mas, na altura, desvalorizou os sintomas e seguiu em frente. Dez anos depois, a realidade bateu à porta: a doença manifestou-se de forma grave, deixando-a dependente de uma botija de oxigénio e com um futuro incerto. Uma história para refletir sobre a importância de nunca ignorar os sinais do nosso corpo.