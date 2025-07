Há 2h e 43min

No «Dois às 10», Lara revisitou a instituição onde viveu após a morte dos pais, aos 10 anos. Recordou a dor de ter sido deixada num corredor e o sentimento de solidão que marcou o início da sua nova vida. Confessou que chegou a revoltar-se com Deus, mas foi na capela que encontrou consolo, pedindo forças e proteção para os irmãos. Apesar das dificuldades, mantém vivas as memórias da mãe, que considera ainda presente.