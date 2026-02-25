Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”

Há 2h e 13min
Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro” - TVI

No “Dois às 10”, recordamos a passagem marcante de um dos concorrentes que entrou na casa mais vigiada do país cheio de sonhos e expectativas, mas que acabou por ser expulso numa decisão difícil. Caio recorda os primeiros momentos dentro da casa, os laços que criou e os desafios que enfrentou, falando ainda sobre o impacto dessa saída forçada e tudo o que ficou por viver nesta experiência que prometia ser inesquecível.

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

Ontem às 16:58
Luís Garcia

Dois às 10
17 fev, 14:56
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Secret Story
Ontem às 22:31
Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
Cristina Ferreira reage a separação de famoso casal português: «Nada fazia prever isto»

Dois às 10
18 fev, 10:32
Marco Costa e Carolina Pinto

Dois às 10
16 fev, 09:44
Ao pé de Cristina Ferreira, Leandro expõe Marisa e Pedro Jorge: «Até hoje, estou à espera»

Dois às 10
Há 1h e 49min

Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10

Secret Story
Há 2h e 40min

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

Novelas
Há 2h e 25min

Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

Dois às 10
Há 2h e 44min

A frase de Cristina Ferreira que Filipe Delgado nunca mais esqueceu: «Marca-me para a vida»

Dois às 10
Ontem às 15:36

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Secret Story
Ontem às 21:22

Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Especial - 24 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida

Terra Forte
Ontem às 23:20

Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

“Isto é inédito”: Cristina Ferreira mostra imagens nunca antes vistas dos castings do “Secret Story 10”

Dois às 10
Há 2h e 8min
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Dois às 10
Há 33 min

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Dois às 10
Há 36 min

Em lágrimas, Noélia desabafa sobre fase de desgaste psicológico na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 40 min

Após a “1.ª Companhia”, Noélia faz revelação: “Soube que tinha batido um recorde nacional”

Dois às 10
Há 41 min

Após sair da “1.ª Companhia”, Noélia desmaiou. Ex-recruta explica acidente

Dois às 10
Há 49 min

Ema dedicava-se a estudar uma doença que acabou por lhe ser diagnosticada

Dois às 10
Há 56 min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Novelas
Há 3h e 34min

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Novelas
Há 2h e 58min

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

Novelas
Há 2h e 25min

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Novelas
Ontem às 15:38

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Novelas
Ontem às 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Novelas
Há 2h e 30min