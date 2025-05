Há 1h e 40min

No «Dois às 10», Leonor partilha a sua crença na vida após a morte e no reencontro com os seus entes queridos. A convidada expressa a sua convicção de que a ligação com os seus padrinhos permanece, apesar da sua partida física, e que um dia se reunirá com eles. Saiba mais em TVI Player