Leonor tem uma doença rara. Mãe da bebé recorda momento aterrador: «Estava morta nos meus braços»

Há 1h e 14min
No «Dois às 10», conheça a história da bebé Leonor, uma menina muito desejada pelos pais que enfrenta uma doença rara e imprevisível. Ana e Eduardo partilham os momentos de medo e incerteza que vivem diariamente devido às convulsões e ausências frequentes da filha, incluindo o episódio angustiante em que Ana a viu sem sinais vitais nos braços. Leonor foi diagnosticada com encefalopatia epiléptica neonatal causada por uma mutação genética rara, e ainda não existe medicação específica para a sua condição.

