Leucemia uniu casal, quando a separação parecia inevitável: “Estávamos completamente bloqueados”

Há 3h e 16min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Maria Clara. Em fevereiro deste ano, com apenas dois anos, foi diagnosticada com leucemia e, de um momento para o outro, a vida da família mudou por completo. Entre tratamentos, incertezas e muita força, os pais enfrentaram o maior desafio das suas vidas. Mas, no meio deste verdadeiro pesadelo, aconteceu algo inesperado: a doença da filha acabou por voltar a unir o casal. Uma conversa emocionante sobre dor, esperança e a luta diária por um futuro melhor para a Maria Clara, que hoje tem três anos.