Hoje às 11:55

No «Dois às 10», Lícinia, vítima de violência doméstica, partilha a sua história de dor e superação. A violência física marcou o início do relacionamento, evoluindo para agressões emocionais e verbais, mesmo à distância. As ameaças constantes contra ela e a sua família criaram um clima de terror. Saiba mais em TVI Player