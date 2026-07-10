Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar

Hoje às 10:16

No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para fazer um balanço da vida após o reality show. Entre novos desafios, projetos e a felicidade de ver a família crescer, acompanhados pela filha, Maria, partilham as novidades desta nova fase. Durante a conversa, Liliana faz ainda um ponto da situação sobre as amizades que ficaram da experiência e revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não pretende voltar a falar.