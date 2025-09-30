Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo

Há 1h e 26min

No «Dois às 10», recebemos uma convidada de excelência: Linda Pereira, uma das mulheres mais influentes do mundo na área da comunicação e protocolo. Reconhecida internacionalmente como estratega, oradora, escritora e professora, Linda Pereira é uma referência incontornável no seu setor. Com uma carreira marcada pelo prestígio e pela capacidade de inspirar, partilha connosco a sua visão sobre o poder da comunicação e a importância do protocolo em diferentes contextos.