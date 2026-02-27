Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”

Há 2h e 9min

No “Dois às 10”, falamos sobre a mais recente edição do “Secret Story”, que estreou há menos de uma semana na TVI e já está a dar que falar. Um dos concorrentes mais comentados é Pedro, que guarda o segredo “mudei de sexo”, despertando curiosidade e muitas reações dentro e fora da casa. Para aprofundar esta temática e promover uma reflexão esclarecida e respeitosa, recebemos Lourenço Ódin, o primeiro homem transexual a participar num reality show em Portugal, que partilha a sua experiência, os desafios que enfrentou e a importância da representação e da inclusão na televisão.