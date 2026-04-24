Luana sofreu uma entorse que evoluiu para uma doença rara sem cura: “Não há respostas”

Há 2h e 9min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Luana, uma jovem que, como tantas outras, vivia uma adolescência normal, preenchida pela escola, pelo desporto, pelas amizades e por sonhos de um futuro promissor. No entanto, um episódio inesperado mudou drasticamente o rumo da sua vida. Aos 16 anos, durante a prática de judo, sofreu uma entorse que, à partida, parecia não ter gravidade. Mas o que deveria ser apenas uma lesão passageira acabou por ter consequências devastadoras. Desde então, Luana encontra-se confinada ao quarto, dependente da mãe para todas as necessidades do dia a dia.