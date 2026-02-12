No “Dois às 10”, conhecemos a história dramática de Luís, um homem que vive um verdadeiro pesadelo há vários meses. Sofre de feridas dilacerantes nas pernas que se estão a espalhar para os pés e mãos, provocando dores insuportáveis e deixando-o completamente incapacitado. Já não consegue trabalhar, desloca-se em cadeira de rodas, precisa de ajuda para as tarefas mais básicas, como ir à casa de banho, e só consegue descansar sentado. Depois de inúmeros exames e consultas médicas sem respostas concretas, Luís vive na angústia e no desespero de descobrir o que está a causar este sofrimento. Um testemunho comovente e um apelo urgente por respostas.
Luís tem dezenas de feridas incapacitantes nas pernas e desespera por saber a causa
Há 1h e 11min