Há 2h e 5min

No «Dois às 10», o tema central foi a expulsão de Manuel Cavaco na 15ª gala do Big Brother. Manuel perdeu num confronto final contra Carina, recebendo apenas 24% dos votos. A saída do concorrente deixou Carolina e Diogo sem um amigo na casa, enquanto os restantes concorrentes manifestaram o seu desejo de ver Manuel sair. Saiba mais em TVI Player