Há 1h e 30min

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem tudo sobre a última Gala do «Big Brother Verão». Luísa Castel-Branco assume que o reality está a ser fantástico, que se está a divertir muito e afirma estar irritado com uma concorrente.