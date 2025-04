Há 2h e 20min

No «Dois às 10», os ânimos aqueceram na casa com um possível triângulo amoroso entre Érica, Dinis e Solange. Dinis demonstrou interesse em ambas as participantes, gerando ciúmes e discussões. Érica confessou interesse em Dinis, enquanto Solange demonstrou um carinho especial pelo mesmo. Os comentadores debateram as complexidades do relacionamento. Saiba mais em TVI Player