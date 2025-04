Há 2h e 50min

No «Dois às 10», Luís e Adrielle são os mais recentes concorrentes a entrar na casa do "Big Brother". Luísa Castel-Branco comenta a entrada de Luís, considerando que a sua presença vai "amaciar" Nuno. A comentadora demonstra-se satisfeita com a entrada do novo concorrente, acreditando que ele trará uma dinâmica diferente ao jogo. Saiba mais em TVI Player