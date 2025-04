Luto - Pedro revela como o casamento sobreviveu à perda da filha

Há 47 min

No «Dois às 10», Pedro partilha a experiência de lidar com o luto da filha, revelando como a terapia familiar tem sido essencial para fortalecer o relacionamento. A perda de um filho é um desafio imenso para qualquer casal, e muitos não conseguem superar essa dor. No entanto, Pedro e a esposa encontraram na terapia um espaço para expressar os seus sentimentos e aprender a lidar com a situação. «Com o luto, a família faz terapia para aprender a lidar com o luto» evidenciando a importância do acompanhamento profissional neste processo. Pedro destaca a importância do respeito mútuo, mesmo quando as opiniões divergem. «Cria-se um fosso. Há muito respeito porque vemos as coisas de maneira diferente», afirma, mostrando que é possível construir uma relação sólida mesmo em momentos de grande dor. A forma como cada um lida com o luto é individual, e é fundamental respeitar o espaço do outro para que possa vivenciar a dor à sua maneira. Pedro, com a sua serenidade, demonstra que é possível encontrar um caminho para a cura e para a reconstrução da vida após uma perda tão grande. Saiba mais em TVI Player