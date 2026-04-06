Luzia implacável com Sara: «Quem faz isso quer despertar uma reação de violência»

Há 1h e 53min

No «Dois às 10», Luzia volta a falar do conflito com Sara dentro da casa do Secret Story e não poupa críticas ao comportamento da ex-colega. A ex-concorrente garante que determinadas atitudes servem apenas para provocar e afirma que, quando alguém passa certos limites, «quer despertar uma reação de violência», abrindo espaço para um debate em estúdio sobre provocações, respeito e responsabilidade no jogo.