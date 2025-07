Mãe chora a perda do filho aos 14 anos: «Acreditei num milagre até ao último dia do meu filho»

Há 2h e 54min

No «Dois às 10», Ana descobriu que o filho Martim tinha um tumor cerebral quando tinha apenas dois anos. Durante anos o Martim foi vigiado, mas o pior acabou por acontecer, o tumor cresceu e no ano passado com apenas 14 anos, Martim morreu. O Martim faleceu aos 14 anos mas o «Querido Mudei a Casa» decidiu ajudar a família. A equipa remodelou o quarto de Ana para que ela consiga voltar a dormir na cama.