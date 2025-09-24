Mãe de Carina sobre a entrada da filha no «Secret Story 9»: «Soube precisamente no momento em que ela entrou»

Há 21 min

No «Dois às 10», recebemos a mãe da Carina para falar sobre um dos segredos mais surpreendentes revelados na última gala do «Secret Story 9». Afinal, há quem esconda os objetos sexuais e há quem os assuma de forma inesperada, chegando mesmo a colocá-los num altar. Esse é o caso da concorrente Carina, cuja revelação deixou todos de boca aberta. Hoje conhecemos melhor a história por detrás deste segredo e percebemos como a família reagiu a esta revelação inesperada.