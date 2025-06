Mãe de concorrente do «Big Brother» afirma: «Eu vou-lhe puxar as orelhas quando chegar!»

Há 2h e 21min

No «Dois às 10», a relação entre Lisa e Nuno no «Big Brother» continua a gerar debate. Isabel, mãe de Lisa, expressou a sua opinião sobre o envolvimento da filha com o concorrente, admitindo que acredita que ambos «confundiram sentimentos». A dinâmica entre os dois participantes tem sido marcada por altos e baixos, levando muitos a questionar a natureza dos seus sentimentos. Isabel também comentou sobre a atitude de Lisa no jogo, mencionando que «a atitude que teve no domingo não é» a mais adequada. A mãe de Lisa revelou ainda que, inicialmente, não simpatizava com Nuno, pois ele «começou a criticar a Lisa de início». No entanto, a relação entre os dois evoluiu, embora Isabel continue a ter reservas sobre a sua autenticidade. Saiba mais em TVI Player